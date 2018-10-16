Воронежский «Буран» подписал контракт с хоккеистом с богатым опытом выступлений в КХЛ

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-16T13:30:26+03:00

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«Буран» заключил соглашение с 26-летним нападающим Евгением Григоренко. Игрок это весьма известный. Он выступал за входящий в число топ-клубов КХЛ «Металлург» из Магнитогорска, за крепкого середняка элитной лиги – «Нефтехимик» из Нижнекамска, а также за чаще всего обретающегося внизу турнирной таблицы КХЛ «Адмирал» из Владивостока. То есть опыт у Евгения весьма разносторонний.

Напомним, сейчас у «Бурана» сложный выезд. Накануне него команду покинул капитан Алексей Пепеляев. Очередной матч в его рамках пройдет сегодня, 16 октября. В Челябинске «ураганные» встретятся с местным «Челметом», матч начнется в 16.30 Соперник очень сильный. С 21 очками «Челмет» расположился на третьем месте, «Буран» с 11 – аж 25-й.