2018-10-16T13:30:26+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал контракт с хоккеистом с богатым опытом выступлений в КХЛ

Евгений Григоренко играл в трех клубах Континентальной хоккейной лиги
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Евгений Григоренко.Евгений Григоренко.Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

«Буран» заключил соглашение с 26-летним нападающим Евгением Григоренко. Игрок это весьма известный. Он выступал за входящий в число топ-клубов КХЛ «Металлург» из Магнитогорска, за крепкого середняка элитной лиги – «Нефтехимик» из Нижнекамска, а также за чаще всего обретающегося внизу турнирной таблицы КХЛ «Адмирал» из Владивостока. То есть опыт у Евгения весьма разносторонний.

Напомним, сейчас у «Бурана» сложный выезд. Накануне него команду покинул капитан Алексей Пепеляев. Очередной матч в его рамках пройдет сегодня, 16 октября. В Челябинске «ураганные» встретятся с местным «Челметом», матч начнется в 16.30 Соперник очень сильный. С 21 очками «Челмет» расположился на третьем месте, «Буран» с 11 – аж 25-й.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец снял с высоты самые красивые рассветы над безлюдным центром Воронежа
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Житель Воронежской области, спиливший четыре дуба, может сесть на семь лет
"Нива" опрокинулась и задымилась на трассе М-4 под Воронежем
Компанию, затянувшую строительство двух мостов под Воронежем, признали банкротом
«Воронежсинтезкаучук» планирует выпускать до 135 тыс. тонн термоэластопластов в год
Сенатор Сергей Лукин: «Реализация программы по переселению людей из аварийного жилья будет продолжена в рамках нацпроекта»
Воронежский предприниматель выдумал семь сотрудников с инвалидностью ради субсидий
Под Воронежем тракторист наткнулся на мину во время вспахивания поля
В Воронеже на двух улицах объявили карантин по бешенству