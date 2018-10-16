"Нива" опрокинулась и задымилась на трассе М-4 под Воронежем
ДТП произошло утром 16 октября
Скриншот поста в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа"
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Около восьми утра во вторник, 16 октября, на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе произошло ДТП: там водитель "Нивы" не справился с управлением и врезался в ограждение. Из-за этого автомобиль перевернулся на проезжей части. Машина задымилась, дорогу стало затягивать дымом. Соответствующие фото, сделанные очевидцами, попали в соцсети.
Как ни странно, в этой аварии никто не пострадал. В случившемся разбираются правоохранители.