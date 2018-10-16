2018-10-16T12:58:42+03:00
Общество

Компанию, затянувшую строительство двух мостов под Воронежем, признали банкротом

Фирма «Мост-Сервис» не торопилась сдавать переправы через Хопер и у Сити-парка «Град»
Яков СТРОГОВ
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В понедельник, 15 октября, в воронежском арбитражном суде приняли решение признать банкротом компанию ООО «Мост-Сервис». В отношении организация запущена процедура конкурсного производства.

Иск о банкротстве компании был подан еще в декабре 2017 года. С тех пор сменился кредитор, однако претензии обеих организаций судом были признаны обоснованными. Резолютивную часть решения еще не опубликовали.

Компания «Мост-Сервис» печально известна срывов графиков двух крупных подрядов. В октябре 2015 года ее специалисты весьма неспешно начали строить мост через Хопер. Работы должны были закончить к концу 2016 года, однако к этому сроку сдать переправу не успели. По этому поводу ФКУ «Черноземуправтодор», по отношению к которому в данном случае «Мост-Сервис» выступал подрядчиком, подал иск на 117,9 млн. рублей.

Работники «Мост-Сервиса» успели сделать только временную объездную дорогу с временным же мостом. Также восстановили опоры переправы и подготовили все для ее монтажа. Однако эти работы выполняет уже другой подрядчик – выигравшая конкурс фирма ООО «ИнтерДорсервис». Контракт с ней заключили на 189,5 млн. рублей.

«Мост-Сервис» затянул и строительство разворотного моста у сити-парка «Град». По их милости, автомобилисты, чертыхаясь, постоянно вставали в месте неспешных работ в огромную пробку. Любопытно в «Черноземуправтодоре» сочли возможным заключить контракт на этот мост с организацией, которая к тому моменты уже явно затягивала со сдачей переправы через Хопер.

Впрочем, концы в этой непонятной истории будет трудно найти. «Черноземуправтодор» в июле 2018 года реорганизовали, при этом рулить в организации стали коллеги из орловского отделения Росавтодора, более мелкого, чем воронежский. Но, видимо, заслужившего больше доверия в столице.

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