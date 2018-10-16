Воронежский предприниматель выдумал семь сотрудников с инвалидностью ради субсидий

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-16T11:52:40+03:00

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Воронежского предпринимателя будут судить за мошенничество с субсидиями. Он незаконно получил государтсвенные деньги, предоставив поддельные документы о трудоустройстве в его компанию семи сотрудников с инвалидностью:

- Директор организации обратился за субсидей на компенсацию затрат на оборудование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, - сообщает пресс-служба регионального управления полиции. - Для реализации своих намерений он предоставил подложные документы о трудоустройстве семи таких лиц и оснащении их рабочих мест мебелью и оргтехникой.

Таким образом мошеннику удалось получить 467 тысяч рублей. Теперь бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.