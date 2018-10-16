Под Воронежем тракторист наткнулся на мину во время вспахивания поля

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-16T11:23:11+03:00

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Утром в понедельник, 15 октября, тракторист вспахивал сельскохозяйственные угодья в Рамонском районе и нашел мину времен Великой Отечественной Войны. Рядом с ней он обнаружил и артиллерийский снаряд. К счастью, мужчина позвонил спасателям, никак не контактируя с опасными находками. Поэтому все обошлось. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Воронежской области, специалисты-подрывники изъяли боеприпасы и уничтожили их тем же утром на полигоне под селом Большая Верейка.

Напомним, при обнаружении взрывоопасного предмета отойдите на безопасное расстояние и предупредите окружающих о том, что к месту находки подходить нельзя. Можно сделать из подручных средств опознавательный знак, гласящий, что к месту приближаться нельзя. Конечно же, боеприпасы нельзя трогать. В таком случае звоните в службу 112 - это универсальный экстренный номер.