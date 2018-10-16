В Воронеже на двух улицах объявили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-16T10:59:45+03:00

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В микрорайоне Масловка на окраине Воронежа власти ввели карантин по бешенству. Соответствующий документ появился на сайте нормативных парвовых актов в понедельник, 15 октября.

Карантин будет действовать на территории, которая ограничивается улицей Горняков и улице Солдатское поле. Зараженных животных обнаружили в районе одного из домов по улице Горняков. Это место и признано эпизоотическим очагом. Ограничения заключаются в том, что указанная территория не может быть местом проведения выставок собак и кошек, а еще отсюда нельзя вывозить животных. Эти запреты снимут спустя месяц, 14 декабря.