2018-10-16T10:59:45+03:00
Общество

В Воронеже на двух улицах объявили карантин по бешенству

Он будет действовать в течение месяца
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В микрорайоне Масловка на окраине Воронежа власти ввели карантин по бешенству. Соответствующий документ появился на сайте нормативных парвовых актов в понедельник, 15 октября.

Карантин будет действовать на территории, которая ограничивается улицей Горняков и улице Солдатское поле. Зараженных животных обнаружили в районе одного из домов по улице Горняков. Это место и признано эпизоотическим очагом. Ограничения заключаются в том, что указанная территория не может быть местом проведения выставок собак и кошек, а еще отсюда нельзя вывозить животных. Эти запреты снимут спустя месяц, 14 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец снял с высоты самые красивые рассветы над безлюдным центром Воронежа
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Платные парковки в Воронеже: вопросы и ответы
Житель Воронежской области, спиливший четыре дуба, может сесть на семь лет
Воронежский «Буран» подписал контракт с хоккеистом с богатым опытом выступлений в КХЛ
"Нива" опрокинулась и задымилась на трассе М-4 под Воронежем
Компанию, затянувшую строительство двух мостов под Воронежем, признали банкротом
«Воронежсинтезкаучук» планирует выпускать до 135 тыс. тонн термоэластопластов в год
Сенатор Сергей Лукин: «Реализация программы по переселению людей из аварийного жилья будет продолжена в рамках нацпроекта»
Воронежский предприниматель выдумал семь сотрудников с инвалидностью ради субсидий
Под Воронежем тракторист наткнулся на мину во время вспахивания поля