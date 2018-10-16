2018-10-16T10:18:47+03:00
Общество

В воронежском аэропорту не пропустили к ввозу изюм, свежий виноград и орехи из Узбекистана

У перевозчика не было документов на ввозимые продукты
Юлия ТЕРНОВА
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В воронежской аэропорту на выход не пустили пассажира, прилетевшего из Узбекистана. Причиной стали всего лишь орехи, изюм, зеленый чай и виноград, которые он вез с собой в сумках. Дело в том, что продуктов было довольно много, а вот документов, подтверждающих ее безопасность, не было. Хотя вся растительная продукция, которую ввозят в РФ, по закону должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом - так сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. Увы, но все "дары Узбекистана" уничтожили прямо в аэропорту - и речь не про коллективное поедание.

Накануне не пустили и партию винограда и яблок с территории Украины. Произошло это на контрольно-пропускном пункте "Бугаевка". Фрукты вернули обратно. Всего же, как подсчитали сотрудники Россельхознадзора, в этих двух случаях в Воронежскую область не пропустили 52 килограмма растительной продукции.

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