2018-10-16T10:02:56+03:00
Общество

Воронежские супруги уклонялись от налогов и лишились автомобиля

Он может быть продан в счет погашения их задолженности
Юлия ТЕРНОВА
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Воронежские супруги задолжали 175 тысяч по налогам. Судебные приставы явились к супружеской чете домой и обнаружили старенький отечественный автомобиль, припаркованный у подъезда. Это была "Лада Спутник" 2003 года выпуска. Несмотря на то, что ценность ее невелика, приставы арестовали это имущество. В УФССП считают, что эта мера может мотивировать погасить задолженность. В противном случае машина уйдет с молотка:

- В настоящее время супружеская пара принимает меры к погашению указанной задолженности. После полного погашения долга арест с имущества будет снят, в противном случае, транспортное средство будет передано на реализацию.

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