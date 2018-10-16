В Воронеже открыли памятник архитектору здания ЮВЖД Николаю Троицкому

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-16T16:26:06+03:00

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В Воронеже появился памятник Николаю Троицкому - архитектору, благодаря которому центр города обрел свой привычный облик. Например, здание ЮВЖД, которое стало символом Воронежа - творение Николая Троицкого. И знаменитый дом-гармошка, прославивший город на весь Советский Союз - тоже его рук дело. Именно он - автор первого послевоенного генплана. Только памятник архитектору расположили посреди бульвара Олимпийский по инициативе застройщика. Церемония открытия состоялась в понедельник, 15 октября.

Такую справку о монументе дает областное правительство:

- Памятник архитектору Николаю Троицкому выполнен из бронзы и камня. Работу осуществил Комбинат «Скульптура» Санкт-Петербургского союза художников и лично Альберт Серафимович Чаркин – выдающийся скульптор современности. Петербургскому скульптору не удалось закончить проект (умер в 2017 году), но было принято решение продолжить его последнее, столь важное для самого автора дело. Работу продолжили его сподвижники – учитель Чаркина Григорий Ястребенецкий и ученик Павел Шевченко. Именно они завершили памятник, концепция и модель которого были полностью проработаны и созданы Альбертом Чаркиным.