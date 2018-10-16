2018-10-16T08:33:11+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли пропавшую без вести 31-летнюю женщину

Татьяну Журихину искали трое суток
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже и области завершились поиски 31-летней Татьяны Журихиной. Горожане активно распространяли информацию о пропавшей без вести, помогая волонтерам добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт". Было известно, что Татьяна ушла из дома и не вернулась 12 октября. У близких жительницы Воронежа было предположение, что она могла поехать в Москву. Чтобы найти Татьяну, ее друзья провели масштабную кампанию в "Инстаграме". Всего же поиски шли трое суток.

Сегодня, 16 октября, волонтеры сообщили о благополучном исходе поисков: Татьяна жива, она дома. Женщина сама пришла домой. Традиционно поисковики не раскрывают подробностей случившегося, поскольку считают их личной информацией.

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