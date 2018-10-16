2018-10-16T07:01:30+03:00
Общество

Воронежцы нашли еще один способ обхода оплаты парковок

Местные жители заклеивают номера своих авто
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Артем Маратов.Фото: Артем Маратов.
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15 октября настал день полноценного запуска системы платных парковок. Центр города не узнать. Обочины опустели. Автомобилисты мигрировали в воронежские дворы. А куда деваться? Теперь за игнорирование оплаты пространства, владельцу авто предстоит выплатить штраф в размере 1,5 тыс рублей. Нововведение местные жители не принимают и пытаются всячески его обойти.

Так, например, на одной из центральных улиц горожане заметили интересный автомобиль. Госномера у него оказались нечитаемыми. Для этого владелец Hyundai Solaris с помощью куска бумаги и маркера заменил на номере цифру и букву. Таким образом он решил запутать камеры видеофиксации. А что, очень похоже получилось. Правда, незаконно. Фото горожане опубликовал в популярной группе в соцсети накануне.

- Может кто узнает свои номера, - подписали снимки.

А как вы спасаетесь от оплаты парковок?

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