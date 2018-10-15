2018-10-15T20:31:42+03:00
Звезды

Влад Сташевский споет воронежским поклонницам о любви

Артист выступит в арт-шоу-ресторане
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша концерта.афиша концерта.
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19 октября в Воронеж приедет Влад Сташевский. В конце 90-х подопечный продюсера Юрия Айзеншписа был самым пиратируемым артистом в стране. Поклонницы до сих пор страдают по его образу принца на белом коне.

На концерте артист споет свои самые лучшие хиты «Любовь здесь больше не живет», «Не верь мне, милая», «Глаза чайного цвета», «Фонари», «Я к тебе иду» и «Вот бы встретиться».

Концерт начнется в 19.00 в арт-шоу-ресторане «Балаган-сити».

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