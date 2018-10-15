2018-10-15T20:28:11+03:00
Звезды

В Воронеже выступят звезды кавказской эстрады

Концерт пройдет 18 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже в рамках российского турне выступят звезды кавказской эстрады - Арменчик, Арман Оганнисян и Super Сако & Live Band. Артисты из Армении объединились, чтобы порадовать поклонников драйвовым шоу. На счету этой команды имеется множество музыкальных наград, артисты уже много лет востребованы как у себя на родине, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. На концерте прозвучат как известные и горячо любимые композиции, так и новые хиты.

Концерт пройдет 18 октября в 19.00 в Event-Hall.

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