2018-10-15T20:03:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области за лето на воде погибло 52 человека

А за аналогичный период прошлого года – 66
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Воронежской области в прошедший купальный сезон на воде погибло 52 человека. За аналогичный период прошлого года - 66. Об этом 15 октября на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

Кроме того, уменьшилось количество происшествий на водных объектах. В этом году их было 53, а в прошлом - 70. Тенденция наблюдается во всех районах и городских округах. Коэффициент среднего уровня гибели людей на воде на 100 тысяч населения составил: в 2016 году в Воронежской области – 2,57 (РФ – 3,05), в 2017 году – 2,31 (в РФ 2,54), за 9 месяцев 2018 – 1,2, в РФ – 1,8.

Напомним, в конце августа в МЧС подводили итоги за восемь месяцев. Выяснилось, что с начала года в Воронежской области утонуло 60 человек. Среди них и пятеро детей.

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