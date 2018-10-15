Воронежские мэр и губернатор встретились с Жанной д’ Арк

15 Окт. 19:34 2018-10-15T19:46:06+03:00

Посол Руанды пообещала подобрать для Воронежа город-партнер в своей стране для развития долгосрочных отношений

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15 октября прошли встречи воронежских мэра и губернатора с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Руанда в России Жанной д`Арк Муджавамарией. Об этом сообщили пресс-службы правительства и горадминистрации.

На встречах обсуждались перспективы сотрудничества региона с африканской республикой. В частности, речь шла о возможности прямых поставок на региональный рынок органических кофе и чая из Руанды и подсолнечного масла, сахара и зерна - из Воронежской области в африканскую республику. Руководство Руанды также заинтересовано в налаживании контактов с предприятиями Воронежской области и обмене опытом в сфере агропромышленного производства.

Руандийская сторона взяла на себя обязательства подобрать для Воронежа город-партнер в своей стране для развития долгосрочных отношений. А интерес для африканских партнеров представляют студенческий обмен, налаживание прямого товарооборота и культурный обмен.

Также госпожа Мужавамария рассказала, что после окончания обучения в России она посещала Воронеж в 1995 году и, вернувшись сейчас в наш город, была буквально поражена увиденным. Воронеж, по ее словам, преобразился.