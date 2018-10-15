Воронежские власти хотят ввести электронные транспортные карты

15 Окт. 19:17 2018-10-15T19:17:07+03:00

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Власти Воронежа хотят ввести электронные транспортные карты наподобие московской «Тройки». Об этом и.о. руководителя управления транспорта Сергей Латынин рассказал на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 15 октября.

Переход на единые транспортные карты должен быть осуществлен в 2019-2020 году, когда создадут полноценного оператора автоматизированной системы оплаты проезда. Он будет учитывать пассажиропоток и выпускать транспортные карты.

Создание единого оператора станет третьим этапом перехода оплаты проезда на безналичный расчет.

Сергей Латынин напомнил также, что система безналичнной оплаты проезда в автобусах муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» была введена 1 июня. Тогда терминальным оборудованием были оснащены 250 единиц транспорта.

– За 4 месяца произведено более 361 тыс. транзакций на общую сумму 6,1 млн. рублей. Прирост составил почти 34% с 79,4 тыс. транзакций в июне до 106,2 тыс. в сентябре, – отметил Сергей Латынин.

Уже 15 сентября терминальным оборудованием был оснащён весь транспорт частных перевозчиков – более 1650 автобусов.

В настоящее время в автобусах частных компаний произведено более 100 тыс. транзакций на 1,7 млн. рублей. Отмечается ежедневный прирост: если в первые дни после запуска за весь день проходило около 1800 транзакций, то в последние – более 6,5 тыс.

Отмечаются и нередкие случаи противодействия отдельных водителей работе новой системы: они выводят из строя оборудование, не заряжают его, отказываются предоставлять пассажирам.

– Для борьбы с такими водителями мы принимаем письменные и устные заявки от жителей и проводим систематические рейды, – рассказал и.о руководителя управления транспорта.