2018-10-15T19:17:07+03:00
Общество

Воронежские власти хотят ввести электронные транспортные карты

В мэрии обсудили создание подобия московской «Тройки»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Власти Воронежа хотят ввести электронные транспортные карты наподобие московской «Тройки». Об этом и.о. руководителя управления транспорта Сергей Латынин рассказал на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 15 октября.

Переход на единые транспортные карты должен быть осуществлен в 2019-2020 году, когда создадут полноценного оператора автоматизированной системы оплаты проезда. Он будет учитывать пассажиропоток и выпускать транспортные карты.

Создание единого оператора станет третьим этапом перехода оплаты проезда на безналичный расчет.

Сергей Латынин напомнил также, что система безналичнной оплаты проезда в автобусах муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» была введена 1 июня. Тогда терминальным оборудованием были оснащены 250 единиц транспорта.

– За 4 месяца произведено более 361 тыс. транзакций на общую сумму 6,1 млн. рублей. Прирост составил почти 34% с 79,4 тыс. транзакций в июне до 106,2 тыс. в сентябре, – отметил Сергей Латынин.

Уже 15 сентября терминальным оборудованием был оснащён весь транспорт частных перевозчиков – более 1650 автобусов.

В настоящее время в автобусах частных компаний произведено более 100 тыс. транзакций на 1,7 млн. рублей. Отмечается ежедневный прирост: если в первые дни после запуска за весь день проходило около 1800 транзакций, то в последние – более 6,5 тыс.

Отмечаются и нередкие случаи противодействия отдельных водителей работе новой системы: они выводят из строя оборудование, не заряжают его, отказываются предоставлять пассажирам.

– Для борьбы с такими водителями мы принимаем письменные и устные заявки от жителей и проводим систематические рейды, – рассказал и.о руководителя управления транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Влад Сташевский споет воронежским поклонницам о любви
В Воронеже выступят звезды кавказской эстрады
В Воронежской области за лето на воде погибло 52 человека
Воронежские мэр и губернатор встретились с Жанной д’ Арк
В Воронеже в Железнодорожном районе на 18 часов отключат воду
В Воронеже личному составу представили нового руководителя регионального ГУ МВД
Воронежцам показывают сумочки-кольчужки
Воронежская дзюдоистка выиграла международный турнир
В Воронеже на две ночи запретят парковку и движение на улице Меркулова
Стало известно, когда воронежские паркоматы оживут после технического сбоя
В воронежском аэропорту из-за тумана в Москве приземлились три самолета с пассажирами
Воронежцы не заплатили за капремонт 181 млн. рублей
Воронежское предприятие нашло 12 миллионов на зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры
В Воронежской области экс-главу Хохольского района снова задержали