В Воронеже в Железнодорожном районе на 18 часов отключат воду

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-15T19:05:55+03:00

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В Железнодорожном районе Воронежа на 18 часов отключат воду. В домах на улицах Землячки и Южной водоснабжение полностью ограничат 16 октября в 00.00 и вернут к 18 часам того же дня. В зону отключения также попадут объекты ЮВЖД, в том числе котельная и тяговая подстанция. Об этом сообщили в пресс-службе Росводоканала в понедельник, 15 октября.

Меру примут из-за переподключения абонентов к новой линии. которую проложили около дома №1 на улице Землячки. Ее протяженность составила порядка тысячи метров. Участок изношенного стального трубопровода диаметром 600 мм заменили на полиэтиленовый диаметром 710 мм, что позволит значительно увеличить пропускную способность сети и повысить качество водоснабжения потребителей.