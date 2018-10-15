В Воронеже личному составу представили нового руководителя регионального ГУ МВД

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-15T18:34:24+03:00

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Заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу ГУ МВД России по Воронежской области нового руководителя генерал-лейтенанта Михаила Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 15 октября.

В мероприятии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, общественного совета при ГУ МВД России по региону, руководители правоохранительных ведомств, ветераны органов внутренних дел.

Александр Гостев пожелал новому руководителю успехов в работе. В свою очередь, Михаил Бородин поблагодарил руководство Министерства за оказанное доверие и заверил, что продолжит активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

Напомним, Михаил Бородин вступил в должность 2 октября по указу президента. Нового начальника полиции в Воронеж прислали из Свердловской области, где он восемь лет возглавлял Главное управление МВД. Михаил Анатольевич родился 5 марта 1959 года в Хомутовском районе Курской области. В органах внутренних дел служит с 1983 года и прошёл путь от инспектора БХСС ОВД Дмитриевского райисполкома Курской области до руководителя территориального органа МВД России. Также Михаил Бородин имеет государственные и ведомственные награды. Является мастером спорта СССР по дзюдо. Женат, имеет двух дочерей.