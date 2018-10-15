Воронежцам показывают сумочки-кольчужки

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-15T18:07:56+03:00

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В музее имени Крамского открылась выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ