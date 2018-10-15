Воронежская дзюдоистка выиграла международный турнир

СЕГОДНЯ 17:52 2018-10-15T17:53:17+03:00

В нем участвовали спортсмены из 14 стран

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Воронежская дзюдоистка Татьяна Гузун выиграла V международный турнира по дзюдо среди девушек и юношей до 18 лет памяти сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования проходили в Тюмени.

В турнире участвовали более 600 спортсменов до 18 лет из 33 регионов России, а также Австрии, Азербайджана, Беларуси, Гонконга, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Франции, Чехии, ЮАР, Южной Кореи и Японии.

- Татьяна Гузун, выступая в весовой категории до 63 кг, заняла первое место. Еще две медали – на счету спортсменок из Австрии и Свердловской области. Тренирует Татьяну старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области, тренер СДЮСШОР №33 Анатолий Емков, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.