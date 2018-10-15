В Воронеже на две ночи запретят парковку и движение на улице Меркулова
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В Воронеже на две ночи запретят парковку и движение на улице Меркулова от улицы Героев Стратосферы до КТП №2 АО «Воронежсинтезкаучук». Ограничения будут действовать в ночь с 17 на 18 октября с 23.00 до 12.00, а также с 21 на 22 октября с 23.00 до 12.00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, 15 октября.
Как пояснили в ведомстве, меры приняты в целях безопасности участников движения во время доставки негабаритного груза на АО «Воронежсинтезкаучук».