2018-10-15T17:35:23+03:00
Общество

Стало известно, когда воронежские паркоматы оживут после технического сбоя

Терминалы массово отказали в день запуска платных парковок
Станислав ШЕВЧЕНКО
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15 октября - первый день полноценной работы платных парковок15 октября - первый день полноценной работы платных парковокФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В мэрии Воронежа рассказали, когда снова заработают паркоматы. Напомним, сегодня, 15 октября, в день запуска платных парковок 15 из 20 терминалов наотрез отказались принимать платежи автомобилистов.

- Причина массового отказа паркоматов - технический сбой. Прямо сейчас представители ООО "Городские парковки" работают над исправлением ошибки. Уже завтра, 16 октября, все без исключения паркоматы должны работать, - отметили в городской администрации.

Как подчеркивают создатели системы, паркомат - никак не основной способ оплаты. Во время тестового периода такие устройства использовали всего около 1% автомобилистов, чуть больше пользовались терминалами "Сбербанка". Остальные выбирали оплату через интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки" или СМС-сообщение.

Паркомат не позволяет работать с поминутной тарификацией. Если вы постояли 20 минут, придется заплатить 40 рублей - точно так же, как за час. А вот при использоваии указанных выше трех способов оплаты остаток денег вернется на виртуальный парковочный счет.

Кстати, сегодня центр города не узнать. Кольцовская, Плехановская, Комиссаржевской, Никитинская - везде не то чтобы пусто, но гораздо свободнее, чем обычно. И везде при желании можно припарковаться. Увы, за 40 рублей в час... Мы узнали, как восприняли нововведение сами воронежцы.

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