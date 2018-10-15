В воронежском аэропорту из-за тумана в Москве приземлились три самолета с пассажирами

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-15T17:50:36+03:00

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Воронежский аэропорт выступил в качестве дублера Внуково. Сразу три лайнера Boeing-737 с десятиминутным интервалом приземлились в Воронеже. Причиной стал туман в Москве. На борту лайнеров в общей сложности находилось 393 человека. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник, 15 октября.

Первым посадку в столице Черноземья запросил экипаж рейса, следовавшего из Сочи. Он приземлился в 8.20, и ровно через 2 часа покинул запасной аэродром.

В 8.30 на взлетно-посадочную полосу вынужденно сел лайнер из Грозного, который по метеоусловиям столицы задержался в Воронеже до 11.10.

Самолет из Ростова-на-Дону приземлился в Воронеже 8.40 и в 10.10 снова поднялся в небо.