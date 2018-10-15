Воронежцы не заплатили за капремонт 181 млн. рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-15T17:00:13+03:00

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Фонд капремонта многоквартирных домов Воронежской области намерен взыскать с должников 181 млн. рублей. Именно такая сумма образовалась за девять месяцев неуплаты обязательных взносов. Из них более 127,7 млн. рублей должны уплатить физические лица и 53,3 млн. рублей – юридические. Об этом пресс-служба регионального оператора сообщила в понедельник, 15 октября.

Как поясняют в фонде, около 3,9 тыс. неплательщиков за капремонт после получения уведомлений об исполнительном производстве уже погасили 81,5 млн рублей. Таким образом собственники жилых и нежилых помещений избежали уплаты 7-процентного исполнительского сбора. Но этого не сделали 15 юридических лиц и 1,1 тыс. физических. С них долги по взносам на капремонт на сумму более 11,3 млн. рублей взыскали принудительно.

Мировой суд рассматривает дела по неуплате взносов в упрощенном варианте (без вызова сторон - прим. ред.), если задолженность не превышает 500 тыс. рублей. Вынесенный приказ имеет силу исполнительного листа, когда приставы списывают со счета должника неуплаченную сумму вместе с пеней и штрафами. Также взыскание может касаться не только денег, но и имущества.

- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области напоминает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ при переходе права собственности на жилое или нежилое помещение к новому собственнику переходит не только обязанность по уплате взносов на капремонт, но и задолженность предыдущего владельца по обязательным ежемесячным платежам. В связи с этим при совершении сделок купли-продажи приобретателям помещений необходимо истребовать у продавцов документы, подтверждающие отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт, - добавили в пресс-службе ведомства.