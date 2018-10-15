В Воронежской области экс-главу Хохольского района снова задержали

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-15T16:32:36+03:00

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В Воронежской области силовики снова задержали экс-главу Хохольского района. Дома у бывшего чиновника Павла Пономарева прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 15 октября.

Как пояснили в ведомстве, уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ - превышение последним своих должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя - возбуждено заново.

Следствие собрало доказательства вины Пономарева. Уголовное дело с обвинительным заключением направят прокурору.

- Вместе с тем, до настоящего времени остается нерешенным вопрос о законности вынесения постановления о возбуждении указанного уголовного дела, обжалуемого стороной защиты в судах, - прокомментировали в ведомстве.

Так как процесс обжалования данного постановления принял затяжной характер, руководителем СУ СК РФ по региону Кириллом Левитом в целях обеспечения прав и законных интересов потерпевшего принято решение об отмене постановления следователя по ОВД, вынесенного 17.05.2017.

Напомним, бывший чиновник попал под следствие в мае 2017 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Павел Пономарев принуждал бизнесмена пожертвовать 450 тысяч рублей на строительство храма и работу спорткомплекса. Экс-глава администрации Хохольского района заблокировал вход в павильоны бизнесмена блоками и не давал ему торговать.