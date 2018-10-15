Воронежское предприятие нашло 12 миллионов на зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-15T16:45:54+03:00

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Прокуратура занялась проверкой режимного объекта - предприятия "Турбонасос". Оказалось, что акционерное общество порой забывало оплачивать сотрудникам их работу. Накопилась задолженность перед 450 работниками на сумму более 12 миллионов рублей!

Как рассказывают правоохранители, задержка сроков выплаты заработной платы составила 11 дней. Юрлицо привлекли к административной ответственности по статье "невыплата заработной платы". Придется вынуть из бюджета предприятия 30 тысяч рублей штрафа.

Кстати, как только в дело вмешалась прокуратура, 12 миллионов для сотрудников сразу нашлись. Сейчас задолженность полностью погасили.