2018-10-15T16:03:54+03:00
Экономика

У воронежских властей снова не получилось продать "Питомнический комплекс"

Предприятие готовы были реализовать за 18 миллионов рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Влад КОМЯКОВ
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У областного фонда госимущества вновь не получилось продать "Питомнический комплекс" лестеха. Как следует из документации, на торги не поступило ни одной заявки.

Первоначально более 60% от всех акций предприятия пытались реализовать за 35 миллионов рублей, но желающих тогда не нашлось. Цену снизили - результат получился аналогичный. Неужели потенциальные покупатели ждут очередного понижения цены?

Питомник занимается продажей саженцев однолетних и многолетних декоративных растений, хвойных растений, кустарников, комнатных цветов, а также водорастворимых удобрений.

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