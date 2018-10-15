У воронежских властей снова не получилось продать "Питомнический комплекс"
Предприятие готовы были реализовать за 18 миллионов рублей
Фото из архива "КП"Фото: Влад КОМЯКОВ
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У областного фонда госимущества вновь не получилось продать "Питомнический комплекс" лестеха. Как следует из документации, на торги не поступило ни одной заявки.
Первоначально более 60% от всех акций предприятия пытались реализовать за 35 миллионов рублей, но желающих тогда не нашлось. Цену снизили - результат получился аналогичный. Неужели потенциальные покупатели ждут очередного понижения цены?
Питомник занимается продажей саженцев однолетних и многолетних декоративных растений, хвойных растений, кустарников, комнатных цветов, а также водорастворимых удобрений.