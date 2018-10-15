В Воронеже на водохранилище мужчина перевернулся на яхте
Спасатели вытащили судно и яхтсмена на берег
.Фото: Cлужба спасения г.Воронежа, ВКонтакте.
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В Воронеже на водохранилище спасатели помогли яхтсмену выбраться из воды. Судно спортсмена перевернулось. Об этом сообщили в пресс-службе городской службы спасения в понедельник, 15 октября.
Инцидент произошел 8 октября. Сотрудники службы спасения обнаружили перевернутую яхту и спортсмена во время патрулирования водохранилища. Судно опрокинулось возле острова напротив Адмиралтейской площади.
- Спасатели доставили пострадавшего на берег и отбуксировали парусник, - рассказали в городской службе спасения.
К счастью, медицинская помощь мужчине не потребовалась.