2018-10-15T15:35:44+03:00
Происшествия

В Воронеже на водохранилище мужчина перевернулся на яхте

Спасатели вытащили судно и яхтсмена на берег
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..Фото: Cлужба спасения г.Воронежа, ВКонтакте.
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В Воронеже на водохранилище спасатели помогли яхтсмену выбраться из воды. Судно спортсмена перевернулось. Об этом сообщили в пресс-службе городской службы спасения в понедельник, 15 октября.

Инцидент произошел 8 октября. Сотрудники службы спасения обнаружили перевернутую яхту и спортсмена во время патрулирования водохранилища. Судно опрокинулось возле острова напротив Адмиралтейской площади.

- Спасатели доставили пострадавшего на берег и отбуксировали парусник, - рассказали в городской службе спасения.

К счастью, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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