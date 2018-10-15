В Воронеже наградили мужчин, спасших девушку, прыгнувшую с моста

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-15T17:48:57+03:00

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В Воронеже наградили двух мужчин, которые спасли 19-летнюю девушку, упавшую с Северного моста в водохранилище. Мэр города Вадим Кстенин вручил Александру Кравцову и Павлу Сажину благодарности.

Напомним, инцидент произошел 10 октября около 11 часов вечера. Александр Кравцов проезжал мимо, когда заметил девушку, перелезающую через ограждение на мосту. Он остановился и попытался поговорить с ней и отговорить от опасных действий. Но у него не вышло - девушка упала вниз. Мужчине ничего не оставалось, как прыгнуть за ней. Уже в воде им помог рыбак Павел Сажин, который вытащил их на берег.

Имя рыбака долго оставалось неизвестным. В силу своей скромности 40-летний пенсионер ФСИН Павел Сажин не сразу решил связаться со спасателями. Те, в свою очередь, всячески старались разыскать мужчину, чтобы отметить его поступок.

Мужчина рассказал, что тем вечером услышал из воды крики о помощи, после чего разделся и нырнул в воду. Когда все трое оказались на берегу, Павел быстро оделся и отправился домой, чтобы согреться. Также выяснилось, что несколько лет назад мужчине уже доводилось спасать человека из воды. Тогда это был ребенок.