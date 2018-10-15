Трое воронежцев ограбили умершего человека на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-15T15:01:14+03:00

И хотели ограбить еще на 3, если бы не появились правоохранители

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Троих мужчин в возрасте от 28 до 32 лет обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, одного из них - еще и в краже. Эта история примечательна тем, что жертвой преступления фактически стал умерший человек (а точнее, конечно, его наследники).

В 2016 году один из подозреваемых узнал, что у знакомого есть крупная сумма, которую он планирует вложить в строительный бизнес. Через какое-то время мужчина пропал. Его тело нашли в лесополосе недалеко от его дома в Белгороде. Но не делайте поспешных выводов! Следов насилия на теле не нашли.

Как сообщает областная прокуратура, трое злоумышленников добыли нотариальную доверенность и сняли со счетов умершего более двух миллионов рублей. Собирались получить еще 3 миллиона, но тут появились оперативники. Попутно выяснилось, что один из мужчин замешан в краже на 80 тысяч рублей. Дела передали в суд.