2018-10-15T14:48:50+03:00
Общество

Воронежцы жалуются на свалку с крысами в центре города

На огороженный пустырь между домами на улицах Никитинской и Фридриха Энгельса уже много лет выбрасывают бытовой мусор
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.Фото: с сайта ОНФ в Воронеже.
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Воронежцы пожаловались на свалку в центре города. Жильцы домов №5 по улице Никитинской, №24 и №24Б по улице Фридриха Энгельса рассказали, что между домами расположен заброшенный частично огороженный участок, на который уже много лет выбрасывают бытовой мусор.

- Свалка стала причиной распространения во дворах крыс. Поскольку забор в нескольких местах сломан, то на захламленный участок периодически проникают дети. Они играют среди полуразрушенных сараев, рискуя получить травму, - сетуют горожане. - Кроме того, в зарослях кустарника расположены два широких и глубоких колодца, которые ничем не прикрыты.

Местные жители несколько раз просили власти навести на пустыре порядок и восстановить сломанный забор. Одно из таких писем было направлено в региональный департамент природных ресурсов и экологии. После этого часть мусора убрали, но большинство очагов захламления осталось на месте. В ответ на повторное обращение власти сообщили, что свалка ликвидирована, а целостность забора восстановлена. Но на деле этого снова не произошло.

Общественники снова направили обращение в администрацию города. Ведь участок представляет реальную опасность для местных жителей.

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