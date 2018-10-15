СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-15T14:09:02+03:00

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В Воронежскую область на неделю вернется лето. Это связано с тем, что Черноземный регион будет находиться либо в центре распространяющегося на восток антициклона, либо недалеко от него. Температура постепенно приближается к многолетним климатическим рекордам и не исключено, что в ближайшие дни некоторые из них обновятся.

Итак, по сообщению синоптиков, всю неделю будет малооблачно и без осадков. Днем в Воронеже ожидается температура до +17...+20, по области - до +22, ночью столбики термометров могут опускаться до +3...+6. Ветер слабый, атмосферное давление останется высоким.

Похолодание начнется в начале третьей декады октября.