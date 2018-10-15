В Воронеже парень из мести поджег кафе

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-15T16:51:25+03:00

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Утром 13 октября сотрудники Росгвардии выехали в одно из кафе Левобережного района – сработала сигнализация. Силовиков встретил хозяин развлекательного заведения и заявил, что у него подожгли дверь. И описал приметы возможного виновника пожара.

Сержанты вскоре задержали 24-летнего воронежца. Мужчина рассказал, что отдыхал в этом кафе вечером 12 октября, но там его оскорбили. Он решил отомстить, достал бензин, вернулся к развлекательному заведению и поджег его входную дверь.

- В Воронеже сотрудники Росгвардии задержали мужчину, совершившего поджог кафе. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.