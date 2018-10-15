2018-10-15T13:13:23+03:00
Спорт

В Воронеже студенческие команды приняли участие в турнире по волейболу

Соревнования проводятся ежегодно с 2002 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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Восемь мужских и женских команд из числа студентов воронежских вузов и детских спортивных школ олимпийского резерва № 3 и №14 приняли участие в волейбольном турнире имени В.М. Бондаренко. Соревнования прошли в спортивном зале Воронежского Государственного технического университета.

Начальник отдела по работе с молодежью и организации физкультурно-спортивной деятельности управы Ленинского района Петр Фролов поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелав им честной борьбы и высоких спортивных достижений.

- Впервые соревнования, посвящённые первому мастеру спорта СССР по волейболу в Воронеже – выпускнику ВИСИ Вадиму Михайловичу Бондаренко, прошли в 2002 году и с тех пор стали ежегодными, - отметили в управе.

По итогам турнира среди женских команд I место присуждено команде ВГТУ, II место - команде ВГУ, III место заняла команда СДЮШОР № 3.

Среди мужских команд: I место заняла команда ВГУ, II место - команда СДЮШОР № 14, III место-команда ВГТУ.

Призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами управы Ленинского района.

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