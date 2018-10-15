В Воронежской области рядом с заповедником снова хотят построить дачи

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-15T12:50:15+03:00

Непосредственная близость домов к охраняемой природной территории может негативно повлиять на экологию

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В охранной зоне Воронежского заповедника недалеко от села Пчельники Ступинского сельского поселения Рамонского района хотят построить дачи. Теперь там, где раньше видно было лес, могут появиться жилые дома высотой до трех этажей. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника в понедельник, 15 октября.

Решение о переводе земель из одной категории пользования в другую приняли на публичных слушаниях, которые прошли в сентябре. Тогда глава Ступинского сельского поселения подписал постановление «Об изменении разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный».

Но по закону застройка особо охраняемой природной территории запрещена. Строительство там возможно только с разрешения Минприроды России, такие документы на слушаниях никто не предъявил.

Разрешение на строительство на этих участках дачных домов вполне может закончиться судебными разбирательствами, как с «Рамонскими дачами», когда вся тяжесть исполнения судебного решения «легла» на плечи частных покупателей.

- Непосредственная близость жилых домов к заповеднику усилит негативное воздействие на природу, это еще и усложнит обеспечение пожарной безопасности Усманского бора. Сейчас мы готовим заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность принятого решения», - отметил и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев.