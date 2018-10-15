Под Воронежем женщина выронила кошелек с 60 тысячами рублей и банковской картой с паролем

15 Окт. 12:11 2018-10-15T12:57:38+03:00

Мужчина, который шел за местной жительницей, поднял его и забрал себе

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В полицию Новоусманского района обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из магазинов у нее украли кошелек и банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 15 октября.

Женища объяснила сотрудникам полиции, что совершала крупные покупки в строительном магазине на улице Ленина, а когда вернулась домой, не обнаружила своего кошелька с 60 тысячами рублей и банковской картой. Кроме того, с этой карты сразу же сняли еще 75 тысяч.

Полицейские прибыли на место ЧП и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что, когда женщина выходила из магазина с покупками в руках, она разговаривала по телефону и не заметила, как выронила на пол кошелек. Следующий за ней неизвестный мужнина поднял его, и скрылся .

По записям с камер вора быстро удалось найти. Им оказался 56-летний местный житель. Он был у себя дома. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину и объяснил, что в кошельке нашел пин-код от карты, поэтому ему без проблем удалось снять деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в ведомстве.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.