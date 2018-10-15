2018-10-15T12:57:38+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина выронила кошелек с 60 тысячами рублей и банковской картой с паролем

Мужчина, который шел за местной жительницей, поднял его и забрал себе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Новоусманского района обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из магазинов у нее украли кошелек и банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 15 октября.

Женища объяснила сотрудникам полиции, что совершала крупные покупки в строительном магазине на улице Ленина, а когда вернулась домой, не обнаружила своего кошелька с 60 тысячами рублей и банковской картой. Кроме того, с этой карты сразу же сняли еще 75 тысяч.

Полицейские прибыли на место ЧП и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что, когда женщина выходила из магазина с покупками в руках, она разговаривала по телефону и не заметила, как выронила на пол кошелек. Следующий за ней неизвестный мужнина поднял его, и скрылся .

По записям с камер вора быстро удалось найти. Им оказался 56-летний местный житель. Он был у себя дома. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину и объяснил, что в кошельке нашел пин-код от карты, поэтому ему без проблем удалось снять деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в ведомстве.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Влад Сташевский споет воронежским поклонницам о любви
В Воронеже выступят звезды кавказской эстрады
В Воронежской области за лето на воде погибло 52 человека
Воронежские мэр и губернатор встретились с Жанной д’ Арк
Воронежские власти хотят ввести электронные транспортные карты
В Воронеже в Железнодорожном районе на 18 часов отключат воду
В Воронеже личному составу представили нового руководителя регионального ГУ МВД
Воронежцам показывают сумочки-кольчужки
Воронежская дзюдоистка выиграла международный турнир
В Воронеже на две ночи запретят парковку и движение на улице Меркулова
Стало известно, когда воронежские паркоматы оживут после технического сбоя
В воронежском аэропорту из-за тумана в Москве приземлились три самолета с пассажирами
Воронежцы не заплатили за капремонт 181 млн. рублей
Воронежское предприятие нашло 12 миллионов на зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры
В Воронежской области экс-главу Хохольского района снова задержали