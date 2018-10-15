В Воронеже пропавшего 86-летнего дедушку нашли в больнице
В Воронеже нашли пропавшего 86-летнего дедушку. На горячую линию поисковиков позвонила сотрудница больницы, увидевшая ориентировку. Пенсионер вышел из дома в Левобережном районе 13 октября. Больше суток о его местонахождении ничего не было известно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» накануне.
В тот же день на место пропажи выехали экипажи поискового отряда.
- Несмотря на то что был выходной и уже стемнело, ребята собрались оперативно - спустя час с момента получения заявки, - рассказывают волонтеры.
Поисковики расклеивали ориентировки и опрашивали местных жителей всю ночь, но безрезультатно. На следующий день на горячую линию отряда позвонила фельдшер, которая видела ориентировки в приемном отделении. Она и сообщила волонтерам, что дедушку доставили в больницу.
Сейчас мужчина находится в безопасности.