В Воронеже пропавшего 86-летнего дедушку нашли в больнице

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-15T11:48:44+03:00

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В Воронеже нашли пропавшего 86-летнего дедушку. На горячую линию поисковиков позвонила сотрудница больницы, увидевшая ориентировку. Пенсионер вышел из дома в Левобережном районе 13 октября. Больше суток о его местонахождении ничего не было известно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» накануне.

В тот же день на место пропажи выехали экипажи поискового отряда.

- Несмотря на то что был выходной и уже стемнело, ребята собрались оперативно - спустя час с момента получения заявки, - рассказывают волонтеры.

Поисковики расклеивали ориентировки и опрашивали местных жителей всю ночь, но безрезультатно. На следующий день на горячую линию отряда позвонила фельдшер, которая видела ориентировки в приемном отделении. Она и сообщила волонтерам, что дедушку доставили в больницу.

Сейчас мужчина находится в безопасности.