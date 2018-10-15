2018-10-15T10:52:19+03:00
Происшествия

Глава воронежского села заключил ну очень удачную сделку с фирмой, учредителем которой была его жена

Прокурорам не было скучно, пока они разбирались в обстоятельствах этого дела
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура погрузилась в изучение договоров, заключенных администрацией Землянского сельского поселения. Еще три года назад чиновники заключили концессионное соглашение с фирмой "Землянский коммунальный центр". По его условиям компании на 20 лет перешли восемь объектов водоснабжения.

Ни два автомобиля ВАЗ, ни экскаватор к этим самым объектам водоснабжения не относились. Однако их тоже отдали - до кучи. "Торги в рамках действующего законодательства по распоряжению указанным имуществом не проводились", - констатируют в прокуратуре Воронежской области.

Но это далеко не самое интересное. Выяснилось, что одним из учредителей этого самого "Землянского коммунального центра" стала... жена главы администрации Землянского сельского поселения. Ее доля - 20% от фирмы.

После вмешательства прокуратуры автомобили и экскаватор вернули в муниципальную собственность. Жену главы поселения вывели из числа учредителей. Теперь в Землянске все спокойно.

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