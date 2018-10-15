В Воронеже объявили программу балетного фестиваля, посвященного творческому юбилею Владимира Васильева

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-15T10:49:21+03:00

Покажут пять спектаклей, пройдут встречи с мэтром и выставки

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С 19 по 27 октября в Воронеже будут чествовать выдающегося танцовщика и хореографа Владимира Васильева. Театр оперы и балета посвятил 60-летию профессиональной деятельности мэтра масштабный фестиваль балета, ведь Владимира Викторовича поставил у нас пять спектаклей.

В программу форума войдут эти постановки, заключительный гала-концерт с участием артистов воронежской балетной труппы и известных танцоров, с которыми Васильева связывает творческое взаимодействие, а также несколько выставок. В частности, в Доме журналистов можно будет бесплатно увидеть экспозицию «Владимир Васильев - человек-легенда…», в которую войдут работы известных фотографов России и мира, посвященные значимым периодам творческой жизни Васильева.

На юбилей маэстро приедут прима-балерина и премьер Большого театра Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин, солист Большого театра и телеведущийГеннадий Янин, артист Большого театра Иван Алексеев, хореограф, победитель телепроекта «Танцуй» Александр Могилев, прима-балерина и премьер «Кремлевского балета» Екатерина Первушина и Дмитрий Прусаков, премьер и ведущая солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург) Марат Шемиунов и Сабина Яппарова. Специальный гость фестиваля - телеведущий Владимир Молчанов, он посетит спектакль «Макбет», поставленный на музыку его отца Кирилла Молчанова.

Сам Владимир Васильев будет предварять показ своих спектаклей.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

19 октября

18.30 в фойе 2-го этажа театра оперы и балета откроется фотовыставка, запечатлевшая воронежские постановки Владимира Васильева.

19.00 показ спектакля «Балетные шедевры в оперной классике».

20 октября

17.30 концерт артистов хора в театральном фойе. В программе популярные музыкальные произведения для детей и юношества.

18.00 балет «Золушка» Прокофьева.

21 октября

18.00 балет «Анюта» на музыку Гаврилина.

23 октября

19.00 театрализованное представление «Макбет. Актуальный ренессанс» с участием артистов хора театра в Центре Галереи Чижова, вход свободный.

24 октября

19.00 балет «Макбет» на музыку Молчанова.

26 октября

19.00 вечер современной хореографии «Творческая мастерская Владимира Васильева» - на тему творчества Андрея Платонова, поставленный мэтром для Платоновфеста.

27 октября

18.30 концерт артистов хора в театральном фойе.

18.00 Церемония закрытия фестиваля, гала-концерт с участием приглашенных солистов ведущих театров России и балетной труппы театра.