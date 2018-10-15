2018-10-15T10:39:39+03:00
Происшествия

Житель Воронежа взял чужую банковскую карту, пошел за спиртным и исчез

Полицейские не нашли в этой истории ничего загадочного
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

50-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию, когда лишилась денег с банковской карты.

В конце октября к ней в гости завалилась компания знакомых. Все дружно выпивали, но в какой-то момент спиртное закончилось. Женщина попросила 38-летнего друга сходить в магазин за новой партией алкоголя. При этом дала ему карту и сказала пин-код. Знакомый не вернулся через час, не вернулся через два... Женщина проверила баланс и выяснила, что некто снял 40 тысяч рублей.

Не раз судимого мужчину задержали. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские мэр и губернатор встретились с Жанной д’ Арк
Воронежские власти хотят ввести электронные транспортные карты
В Воронеже в Железнодорожном районе на 18 часов отключат воду
В Воронеже личному составу представили нового руководителя регионального ГУ МВД
Воронежцам показывают сумочки-кольчужки
Воронежская дзюдоистка выиграла международный турнир
В Воронеже на две ночи запретят парковку и движение на улице Меркулова
Стало известно, когда воронежские паркоматы оживут после технического сбоя
В воронежском аэропорту из-за тумана в Москве приземлились три самолета с пассажирами
Воронежцы не заплатили за капремонт 181 млн. рублей
Воронежское предприятие нашло 12 миллионов на зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры
В Воронежской области экс-главу Хохольского района снова задержали