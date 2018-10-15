Житель Воронежа взял чужую банковскую карту, пошел за спиртным и исчез

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-15T10:39:39+03:00

Полицейские не нашли в этой истории ничего загадочного

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50-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию, когда лишилась денег с банковской карты.

В конце октября к ней в гости завалилась компания знакомых. Все дружно выпивали, но в какой-то момент спиртное закончилось. Женщина попросила 38-летнего друга сходить в магазин за новой партией алкоголя. При этом дала ему карту и сказала пин-код. Знакомый не вернулся через час, не вернулся через два... Женщина проверила баланс и выяснила, что некто снял 40 тысяч рублей.

Не раз судимого мужчину задержали. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.