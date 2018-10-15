Житель Воронежской области убил сожительницу и попросил соседей вызвать полицию
Уголовное дело 49-летнего жителя села Дерезовка Верхнемамонского района направили в суд. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области.
Еще в июле мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. После очередного стакана разгорелась ссора. Хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил женщину в живот и грудь.
- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в Следственном комитете.
После преступления мужчина сам пришел к соседям и попросил вызвать полицию. На предварительном следствии он полностью признал вину. Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.