2018-10-15T10:30:56+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области убил сожительницу и попросил соседей вызвать полицию

Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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Уголовное дело 49-летнего жителя села Дерезовка Верхнемамонского района направили в суд. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области.

Еще в июле мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. После очередного стакана разгорелась ссора. Хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил женщину в живот и грудь.

- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в Следственном комитете.

После преступления мужчина сам пришел к соседям и попросил вызвать полицию. На предварительном следствии он полностью признал вину. Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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