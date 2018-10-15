Житель Воронежской области убил сожительницу и попросил соседей вызвать полицию

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-15T10:30:56+03:00

Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело 49-летнего жителя села Дерезовка Верхнемамонского района направили в суд. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области.

Еще в июле мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. После очередного стакана разгорелась ссора. Хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил женщину в живот и грудь.

- От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в Следственном комитете.

После преступления мужчина сам пришел к соседям и попросил вызвать полицию. На предварительном следствии он полностью признал вину. Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.