2018-10-15T09:53:31+03:00
Авто

В Воронеже "кольцо" на Остужева завязло в пробке

Скорость движения во всех направлениях не превышает 7 км/ч
Виктор ПАВЛОВ
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Данные на 9.40Данные на 9.40Фото: Яндекс.Карты
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По состоянию на 9.40 самые тяжелые заторы Воронежа наблюдаются на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта. Таковы данные "Яндекс.Пробок". Движение стоит во всех четырех направлениях.

Труднее приходится тем, кто едет по Ленинскому проспекту - тут скорость движения не превышает 3 км/ч. На Остужева со стороны тамбовской трассы автомобилисты стоят аж от гипермаркета "Метро". Тут скорость призрачно выше - 7 км/ч. Одна из причин заторов - серия мелких ДТП.

Добавим, что воронежцы также жаловались на утренние пробки на улице Шишкова.

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