В Воронеже 15-летний мальчик погиб после падения из окна

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-15T10:58:24+03:00

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В воскресенье, 14 октября, на улице Федора Тютчева произошло смертельное ЧП. 15-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. После падения с высоты 11 этажа подросток какое-то время оставался жив. Мальчика госпитализировали, однако позже он скончался на руках медиков.

Что стало причиной падения, предстоит выяснить следователям. Предстоит изучить круг общения подростка. По сообщениям очевидцев, мальчик оставил предсмертную записку.

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