Под Воронежем попал под поезд 31-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-15T08:49:04+03:00

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Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины на рельсах. Страшное ЧП произошло в воскресенье, 14 октября, в Новоусманском районе, на станции Тресвятская (поселок Воля). Как сообщают правоохранители, погибшему был 31 год.

Как рассказывают очевидцы, поезд, сбивший мужчину, - это двухэтажный состав "Воронеж - Москва". Машинист долго сигналил, потом достаточно резко тормозил, но избежать страшных последствий не удалось. Помощь медиков уже не понадобилась - смерть была мгновенной.

Высаживать всех пассажиров на Тресвятской не стали. После ЧП поезд двинулся с небольшой задержкой.