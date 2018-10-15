2018-10-15T08:27:54+03:00
Авто

В центре Воронежа начинают штрафовать за неоплату парковки

Заканчивается тестовый период платных парковок
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Тестовый период закончилсяТестовый период закончилсяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Хотели мы того или нет, но сегодня, 15 октября, начинается полноценная работа платных парковок. С 8.00 до 20.00 по будним дням придется выкладывать из кармана по 40 рублей в час. Оплатить можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

Штраф за неоплату составит 1500 рублей. Для его получения придется лично посетить административную комиссию (таковые созданы при управах Центрального и Ленинского районов). Нарушителей будут фиксировать и стационарные камеры (их аж 57), и специальные автомобили, и пешие инспекторы с планшетами в руках. Тому, кто будет снимать номера, обещают проблемы: машину могут эвакуировать.

Скорее всего, номер колл-центра - 257-67-00 - сегодня будет разрываться от обращений. За советом также можно обращаться на электронную почту support@vrnparking.ru.

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