В Воронеже двор аварийного дома превратился в помойку

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-15T07:05:31+03:00

По словам жильцов, мусор здесь не вывозят уже несколько дней

Изменить размер текста: A A

В Воронеже двор аварийного дома №137 на 9 Января превратился в помойку. По словам жильцов, мусор здесь не вывозят несколько дней. Люди завалили бытовыми отходами всю территорию так, что свалка уже почти добралась до подъезда. Фото горожанка выложила в популярную группу в соцсети накануне.

- Наш дом аварийный, под снос, но жить на помойке не хочется, - жалуется местная жительница.

В комментариях девушке предложили обратиться в управляющую компанию или оплатить вывоз мусора самим.

- Мусор УК убирает один раз в неделю, в зависимости от наполнения, звоните в Управу, отдел ЖКХ и жалуйтесь. А за то, что мусор в таких объемах скопился возле контейнера, УК можно наказать по протоколу, фотографии и описание кидайте на сайт ГЖИ на прямую, сразу все уберут, - написал воронежец.