«Просто бросили и ушли»: воронежцы пожаловались на недоделанный ремонт в подъезде
В Воронеже жители многоэтажки пожаловались на недоделанный ремонт. В третьем подъезде дома №139 на Ленинском проспекте плитку положили выборочно, оставив огромные дыры в полу, а со стен облупилась краска. Фото горожанка выложила в популярную группу в соцсети в воскресенье, 14 октября.
- Просто бросили в таком виде и ушли. А прошло уже два с половиной месяца. Это у нас называется капремонт, - сетует жительница дома.
В комментариях горожане отметили, что подъезды должны ремонтировать управляющие компании и этот процесс не входит в капремонт.
- Причем тут капремонт? Капремонт запланирован в этом доме на 2020-й год. То, что на фото - это недобросовестное проведение текущего ремонта, за которые необходимо предъявлять претензии в адрес управляющей компании, - написал воронежец.
Также местные жители рассказали, что в таком плачевном состоянии находятся и их дома.