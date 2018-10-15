2018-10-15T10:21:40+03:00
Общество

«Просто бросили и ушли»: воронежцы пожаловались на недоделанный ремонт в подъезде

В многоэтажке на Ленинском проспекте рабочие не стали до конца укладывать плитку и красить стены
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Александра Гедзенко.Фото: Александра Гедзенко.
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В Воронеже жители многоэтажки пожаловались на недоделанный ремонт. В третьем подъезде дома №139 на Ленинском проспекте плитку положили выборочно, оставив огромные дыры в полу, а со стен облупилась краска. Фото горожанка выложила в популярную группу в соцсети в воскресенье, 14 октября.

- Просто бросили в таком виде и ушли. А прошло уже два с половиной месяца. Это у нас называется капремонт, - сетует жительница дома.

В комментариях горожане отметили, что подъезды должны ремонтировать управляющие компании и этот процесс не входит в капремонт.

- Причем тут капремонт? Капремонт запланирован в этом доме на 2020-й год. То, что на фото - это недобросовестное проведение текущего ремонта, за которые необходимо предъявлять претензии в адрес управляющей компании, - написал воронежец.

Также местные жители рассказали, что в таком плачевном состоянии находятся и их дома.

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