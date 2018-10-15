Воронежцам покажут Мэрил Стрип в роли "Примадонны"

СЕГОДНЯ 02:42 2018-10-15T02:42:04+03:00

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17 октября в воронежском кинотеатре "Синема парк" покажут премьеру фильма «Примадонна» с голливудскими звездами Мэрил Стрип и Хью Грантом от двукратного номинанта на премию «Оскар», призера Венецианского и Берлинского фестивалей, режиссера Стивена Фрирза («Виктория и Абдул», «Королева», "Филомена"). Картина номинирована на премии "Оскар" и «Золотой глобус».

Это подлинная история самой плохой певицы всех времен. Флоренс Фостер Дженкинс всегда мечтала петь на сцене. Вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта - это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты?

Фильм покажут в 20.00. Билеты на него можно купить в кинотеатре или выиграть в "Комсомолке" - подробности на нашей страничке в соцсети.