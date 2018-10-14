Выездной матч воронежского "Факела" в Тюмени закончился ничьей

14 Окт. 19:27 2018-10-14T19:27:48+03:00

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Воронежский "Факел" встретился с командой из Тюмени на поле противника. Этот выездной матч закончился ничьей со счетом 1:1. На 62 минуте в воронежских спортсменов удалили игорка. Им стал Александр Мануковский, так что "Факел" доигрывал в меньшинстве.

Первый гол в этом матче забили воронежцы, отличился на 28 минуте Игорь Лебеденко. Но после удаления Александра Мануковского "Тюмень" отыгралась и сравняла счет. На 78 минуте очко своей команде принес Савелий Козлов.