2018-10-14T19:27:48+03:00
Спорт

Выездной матч воронежского "Факела" в Тюмени закончился ничьей

Игра закончилась со счетом 1:1
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежский "Факел" встретился с командой из Тюмени на поле противника. Этот выездной матч закончился ничьей со счетом 1:1. На 62 минуте в воронежских спортсменов удалили игорка. Им стал Александр Мануковский, так что "Факел" доигрывал в меньшинстве.

Первый гол в этом матче забили воронежцы, отличился на 28 минуте Игорь Лебеденко. Но после удаления Александра Мануковского "Тюмень" отыгралась и сравняла счет. На 78 минуте очко своей команде принес Савелий Козлов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцам покажут Мэрил Стрип в роли "Примадонны"
Под Воронежем подросток перевернулся на "Ладе" и погиб
31-летняя жительница Воронежа пропала без вести
Двухэтажный поезд недалеко от Воронежа насмерть сбил мужчину
В Воронеже создадут новую схему дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года
В лесу под Воронежем заблудились две девушки, ушедшие за грибами
В Воронеже три дня ищут 24-летнего парня
На улице Димитрова в Воронеже "Фольксваген" сбил мужчину: личность погибшего устанавливают
Под Воронежем мужчина отнял у бабушки кошелек с последними деньгами
Водитель "Лады" сбил насмерть мужчину под Воронежем и скрылся
Ночью в Воронеже искали 86-летнего пенсионера
На благоустройство двух дворов в Советском районе Воронежа потратят почти 3 миллиона
В Воронеже на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
В Воронеже хотят убрать остановку у больницы «Электроника»