2018-10-14T18:23:36+03:00
Происшествия

Под Воронежем подросток перевернулся на "Ладе" и погиб

Это произошло в ночь с субботы на воскресенье
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с субботы на воскресенье, 14 октября, в селе Дмитриевка Бутурлиновского района подросток перевернулся на "Ладе Спутник". Это слуичилось около полуночи на улице Пролетарской. Как сообщают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области, парню было 16 лет. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. От травм он скончался на месте происшествия.

- По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, - заключают в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцам покажут Мэрил Стрип в роли "Примадонны"
Выездной матч воронежского "Факела" в Тюмени закончился ничьей
31-летняя жительница Воронежа пропала без вести
Двухэтажный поезд недалеко от Воронежа насмерть сбил мужчину
В Воронеже создадут новую схему дорожного движения, которая будет действовать до 2032 года
В лесу под Воронежем заблудились две девушки, ушедшие за грибами
В Воронеже три дня ищут 24-летнего парня
На улице Димитрова в Воронеже "Фольксваген" сбил мужчину: личность погибшего устанавливают
Под Воронежем мужчина отнял у бабушки кошелек с последними деньгами
Водитель "Лады" сбил насмерть мужчину под Воронежем и скрылся
Ночью в Воронеже искали 86-летнего пенсионера
На благоустройство двух дворов в Советском районе Воронежа потратят почти 3 миллиона
В Воронеже на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
В Воронеже хотят убрать остановку у больницы «Электроника»