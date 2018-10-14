Под Воронежем подросток перевернулся на "Ладе" и погиб
Это произошло в ночь с субботы на воскресенье
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В ночь с субботы на воскресенье, 14 октября, в селе Дмитриевка Бутурлиновского района подросток перевернулся на "Ладе Спутник". Это слуичилось около полуночи на улице Пролетарской. Как сообщают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области, парню было 16 лет. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. От травм он скончался на месте происшествия.
- По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, - заключают в пресс-службе ведомства.