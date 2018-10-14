Под Воронежем подросток перевернулся на "Ладе" и погиб

14 Окт. 18:23 2018-10-14T18:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с субботы на воскресенье, 14 октября, в селе Дмитриевка Бутурлиновского района подросток перевернулся на "Ладе Спутник". Это слуичилось около полуночи на улице Пролетарской. Как сообщают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области, парню было 16 лет. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. От травм он скончался на месте происшествия.

- По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, - заключают в пресс-службе ведомства.